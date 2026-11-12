НАБУ і САП взяли на себе зобов’язання просувати фонд Стерненка, якому спрямовують мільйони з корупційних справ - Кравець
Київ • УНН
НАБУ і САП домовилися популяризувати фонд та не контролювати його закупівлі. Фонд уже отримав 56,89 млн грн за антикорупційними угодами.
Адвокат Ростислав Кравець оприлюднив меморандум, який керівники НАБУ Семен Кривонос і САП Олександр Клименко 5 листопада підписали з приватним благодійним фондом "Спільнота Стерненка", передає УНН.
За словами адвоката, найцікавіше — які зобов’язання взяли на себе антикорупційні органи:
- пункт 2.1.2. НАБУ і САП поширюватимуть інформацію про фонд, його проєкти та збори пожертв. Тобто фактично популяризуватимуть конкретну приватну благодійну організацію;
- пункти 3.7 і 4.3. Звіти фонду не означають здійснення контролю чи нагляду. САП не бере на себе відповідальності за якість, стан і використання придбаного майна;
- пункт 7.1. Врегулювання розбіжностей між сторонами передбачено на принципах «взаємної вигоди».
Нагадаємо, сама САП підтвердила, що фонд уже отримав за антикорупційними угодами 56,89 млн грн. А за затвердженою ВАКС угодою Сергія Пашинського, у справі про завдання державі 817 млн грн збитків, 400 млн грн передбачено фонду "Повернись живим", а 100 млн грн — фонду "Спільнота Стерненка". Жодних відповідей про те, хто перевіряє обґрунтованість закупівельних цін, можливі конфлікти інтересів та кінцеве використання коштів — у меморандумі немає.