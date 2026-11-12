НАБУ и САП взяли на себя обязательство продвигать фонд Стерненко, которому направляют миллионы из коррупционных дел, — Кравец

Адвокат Ростислав Кравец обнародовал меморандум, который руководители НАБУ Семён Кривонос и САП Александр Клименко 5 ноября подписали с частным благотворительным фондом «Сообщество Стерненко», передаёт УНН.

По словам адвоката, самое интересное — какие обязательства взяли на себя антикоррупционные органы:

пункт 2.1.2. НАБУ и САП будут распространять информацию о фонде, его проектах и сборах пожертвований. То есть фактически популяризировать конкретную частную благотворительную организацию;

пункты 3.7 и 4.3. Отчёты фонда не означают осуществления контроля или надзора. САП не берёт на себя ответственности за качество, состояние и использование приобретённого имущества;

пункт 7.1. Урегулирование разногласий между сторонами предусмотрено на принципах «взаимной выгоды».

Напомним, сама САП подтвердила, что фонд уже получил по антикоррупционным соглашениям 56,89 млн грн. А согласно утверждённому ВАКС соглашению Сергея Пашинского по делу о нанесении государству 817 млн грн ущерба, 400 млн грн предусмотрено фонду «Вернись живым», а 100 млн грн — фонду «Сообщество Стерненко». Никаких ответов о том, кто проверяет обоснованность закупочных цен, возможные конфликты интересов и конечное использование средств, — в меморандуме нет.