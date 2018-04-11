Наближення виборів спровокувало "згортання" демократії в Україні - політолог

ukru
Ексклюзив
13:52 • 10407 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
10:32 • 136018 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 115106 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 173785 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 159846 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 203535 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 198340 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 236561 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 133595 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 136246 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
51 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 182539 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 135036 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 188405 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 128726 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 56537 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 135977 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 173761 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 188405 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 182539 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 236550 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 23017 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 21566 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 32956 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 49200 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 56564 перегляди
Актуальне
Наближення виборів спровокувало "згортання" демократії в Україні - політолог

Наближення виборів спровокувало "згортання" демократії в Україні - політолог

Київ • УНН

 • 16956 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Тенденція до обмеження демократії в Україні проглядається все частіше через наближення президентських і парламентських виборів. Таку думку в коментарі УНН висловив політолог Микола Давидюк.

"Це не відчутно у широких масах населення, тому що багато в чому цей вплив є маніпулятивним – і звуження вікна реформ, про яке писав Freedom House, і звуження громадських свобод. Воно не так відчутне для всіх 40 мільйонів населення, але дуже відчутне для найбільш активної верстви – журналістів, антикорупціонерів, людей, що працюють в системі виборів, або в системі політики, для опозиціонерів, позапарламентських політиків..." - зазначив він.

При цьому Давидюк зауважив, що як у відсотковому, так і в кількісному показнику щодо оцінки рівня демократії падіння незначне, але, тим не менш, воно спостерігається.

"Причин декілька. Одною з них є наближення мережі виборів – це президентські і парламентські вибори", - додав експерт.

За його словами, наближення виборів мало негативний вплив не лише на це.

"Наприклад, громадські свободи: переслідування активістів-антикорупціонерів, введення декларацій привело до погіршення показників у даному пункті. Але це теж пов’язано з виборами. Влада побачила в антикорупціонерах політичних конкурентів, тому їх почали переслідувати. Звісно - не хотіли, щоб їх критикували", - зауважив Давидюк.

"Крім того – погіршення свободи слова. У цьому питання теж багато що пов’язано з виборами, хоча тут є ще кілька чинників. Один з них – усталенні корупційно-олігархічні традиції, і автократичні погляди влади. Наприклад, не розслідувана справа Шеремета, яка напряму перегукується з нерозслідуваною справою Гонгадзе. Корупційний склад, який є зараз при владі - з силовиків, олігархів, чиновників - він настільки сильний, що навіть такі гучні справи в Україні не розслідуються. А це загалом впливає на картинку свободи слова в Україні", - розповів експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Freedom House заявив, що законопроекти про звітність ГО можуть підірвати довіру партнерів до України

Взагалі, на думку політолога, в Україні зараз відбувається процес, коли політичні лідери, в тому числі Президент, тяжіють до найгірших тенденцій серед країн регіону.

"Замість того, щоб брати приклад з Далі Грибаускайте або Дональда Туска, який реалізував просто шалену кар’єру, будучи дуже успішним прем’єр-міністром, а потім перемістився в європейський офіс і став одним з лідерів ЄС. Чи Грибаускайте, яка має малу за розмірами, проте дуже сильну країну з точки зору громадянських свобод, залучення інвестицій, а також їхнього голосу і в Євросоюзі, і в світі. У той же час, наш Президент скоріше хоче рівнятися на Орбана, на Лукашенка, на Путіна, і це – негативний тренд", - наголосив експерт.

Він пояснив, що у першому випадку лідери прогнозовано вигідні для населення – країна матиме реформи, сильну економіку. В іншому - лише у тих, хто при владі, є вигоди, такі як правління країною по кілька термінів поспіль.

"Це - негативні тенденції, невигідні для самого населення, якому все ж таки потрібна змінність при владі, демократичні, антикорупційні інституції. До речі, це те, про що перестали говорити в Україні з березня поточного року. Починаючи десь від справи Савченко, можливо навіть трошки раніше, у нас про Антикорупційний суд просто забули. А це, до речі, також згадується в світі, тобто нереалізовані інституційні реформи. Справедливості в Україні немає, інвестор не може захистити свої гроші, громадянин не може захистити свої права, і т.д. - це все створює низку проблем, які в тому числі виражені і в даному звіті (Freedom House - ред.)", - наголосив він.

Водночас політолог не впевнений, чи зміниться після виборів ситуація з демократією в Україні.

"Все залежить від того, хто виграє. Наприклад, при Ющенку був один стан справ з демократією і громадськими свободами, а після того, як до влади прийшов Янукович, все кардинально змінилось", - зазначив він, додавши, що ситуація може покращиться, якщо буде обраний хтось новий, хто не звик працювати у старій "кучмівській" системі.

Нагадаємо, у щорічній доповіді "Країни перехідного періоду 2018" про оцінку демократії в країнах Центральної та Східної Європи, Балкан та Євразії організація Freedom House зафіксувала зниження оцінки демократії в Україні вперше з часів революції 2014 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.40
Brent
$73.04
Bitcoin
$87,763.70
S&P 500
$5,758.38
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,061.75
Ethereum
$2,064.63