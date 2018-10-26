На Житомирщині затримали підозрюваного у розбещуванні 11-річної дівчини

Про розбещення доньки до поліції повідомила мати. Вона розповіла, що до цього причетний 56-річний тренер місцевої спортивної школи.



"У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України, поліцейські задокументували причетність 56-річного чоловіка до вчинення розпусних дій відносно 11-річної дитини. 25 жовтня 2018 року його було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили у поліції.



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Наразі чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Поліцією ініційовано перед судом обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Законодавством за вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Як повідомляв УНН, за зґвалтування 5-річної доньки чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.



Нагадаємо, кіберполіція затримала чоловіка, який використовував свою 8-місячну доньку для створення порно. Зловмисник вчиняв розпусні дії, імітував статеві акти із власною донькою 2017 року народження.



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