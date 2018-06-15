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Подружжя, яке використовувало 4-річну доньку для порнографічних відео, арештували

Подружжя, яке використовувало 4-річну доньку для порнографічних відео, арештували

Київ • УНН

 • 15290 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Подружжя, яке експлуататувало 4-річну доньку для створення порнографічного відео, арештовано. Їм призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передає УНН з посиланням на прес-службу національної поліції.

У п’ятницю, 15 червня, суддя Октябрського районного суду міста Полтави виніс рішення у відношенні сімейної пари, яка експлуатувала 4-річну доньку для створення порнографічних матеріалів. Їм обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб без права внесення застави, повідомили правоохоронці.

Дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, затримання подружжя відбулося 13 червня у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Сімейна пара — 29-річний чоловік та його 30-річна дружина, вихідці з Кавказького регіону, — розповсюджували порнографічні файли за участю своєї 4-річної дочки. Вони вступали з нею у статеві зносини, фіксуючи це на відео.

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