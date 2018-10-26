В Житомирской области задержали подозреваемого в растлении 11-летней девушки

О развращении дочери в полицию сообщила мать. Она рассказала, что к этому причастен 56-летний тренер местной спортивной школы.



"В рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины, полицейские задокументировали причастность 56-летнего мужчины к совершению развратных действий в отношении 11-летнего ребенка. 25 октября 2018 года он был задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.



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Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Полицией инициировано перед судом избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.



Законодательством за совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



Как сообщал УНН, за изнасилование 5-летней дочери мужчине грозит до 15 лет за решеткой.



Напомним, киберполиции задержала мужчину , который использовал свою 8-месячную дочь для создания порно. Злоумышленник совершал развратные действия, имитировал половые акты с собственной дочерью 2017 рождения.



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