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В Житомирской области задержали подозреваемого в растлении 11-летней девушки

В Житомирской области задержали подозреваемого в растлении 11-летней девушки

Киев  •  УНН

 • 9202 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 26 октября. УНН. В Житомирской области задержали тренера спортивной школы, которого подозревают в развращении 11-летней девушки, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.

О развращении дочери в полицию сообщила мать. Она рассказала, что к этому причастен 56-летний тренер местной спортивной школы.

"В рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины, полицейские задокументировали причастность 56-летнего мужчины к совершению развратных действий в отношении 11-летнего ребенка. 25 октября 2018 года он был задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

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Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Полицией инициировано перед судом избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Законодательством за совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал УНН, за изнасилование 5-летней дочери мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, киберполиции задержала мужчину , который использовал свою 8-месячную дочь для создания порно. Злоумышленник совершал развратные действия, имитировал половые акты с собственной дочерью 2017 рождения.

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