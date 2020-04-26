На Житомирщині за добу зафіксовано лише 3 випадки COVID-19

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні, 26 квітня, на Житомирщині підтвердили 3 нових випадки захворювання на коронавірус у жителів області. Наразі в регіоні вже 351 зареєстрований діагноз COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Житомирської ОДА.