На Житомирщині за добу зафіксовано лише 3 випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні, 26 квітня, на Житомирщині підтвердили 3 нових випадки захворювання на коронавірус у жителів області. Наразі в регіоні вже 351 зареєстрований діагноз COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Житомирської ОДА.
“За добу нові випадки виявили у Житомирі (жінка, 35 років), Черняхові (жінка, 45 років) та Олевську (жінка, 62 роки)”, — йдеться у повідомленні.
За даними Житомирського обласного лабораторного центру, в області вже одужали від коронавірусу 10 жителів, з яких 1 з Бердичівського району, 7 з Малинського району, 1 з Радомишльського району та 1 з Житомира.
Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі — 119 людей, в Коростені — 66 та в Бердичеві — 61.
Так, станом на 21:00 26 квітня на Житомирщині вже 351 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції:
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- 119 випадків у м. Житомирі (1 — одужав 14.04.2020);
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- 66 випадків у Коростені (1 — одужав 22.04.2020);
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- 61 випадок у Бердичеві (1 — летальний 04.04.2020, 1 — летальний 09.04.2020, 1 — летальний 15.04.2020, 1 — одужав 25.04.2020);
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- 27 випадків у Малині (1 — летальний 23.04.2020, 2 — одужали 24.04.2020, 5 — одужали 25.04.2020);
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- 8 випадків у Черняхівському районі (1 — летальний 19.04.2020, 1 — летальний 20.04.2020);
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- 12 випадків у Житомирському районі;
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- 7 випадків у Новограді-Волинському;
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- 6 випадків в Андрушівському районі;
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- 5 випадків в Коростишівському районі;
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- 5 випадків у Олевську;
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- 3 випадки у м. Радомишль (1 — летальний 13.03.2020, 1 — одужав 24.04.2020);
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- 5 випадків у Бердичівському районі;
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- 5 випадків у Любарському районі;
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- 3 випадки у Коростишеві;
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- 3 випадки у Хорошівському районі;
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- 2 випадки в Овручі;
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- 2 випадки в Пулинах;
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- 2 випадки у Чуднівському районі;
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- 1 випадок у Малинському районі;
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- 1 випадок у Коростенському районі;
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- 1 випадок в Олевському районі;
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- 1 випадок у Лугинському районі;
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- 1 випадок в Олевському районі;
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- 1 випадок у Новоград-Волинському районі;
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- 1 випадок у Ружинському районі;
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- 1 випадок у Народицькому районі;
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- 1 випадок у Радомишльському районі;
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- 1 випадок у Попільнянському районі.
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 209 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.