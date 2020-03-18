На Житомирщині виділили 45 млн грн на запобігання поширенню коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На Житомирщині виділили 45 млн грн з місцевих бюджетів на запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Про це повідомила заступниця голови ОДА Наталія Остапченко, передає УНН з посиланням на прес-службу Житомирської ОДА.
“Так, на забезпечення засобами індивідуального захисту та інші заходи щодо запобігання поширення коронавірусу в області з міських, районних, обласного та бюджетів ОТГ виділили понад 45 млн грн. Частину коштів спрямують на стимулювання роботи медичних працівників”, — йдеться в повідомленні.
Також за словами Наталії Остапченко, область очікує на гуманітарну допомогу від підприємців, аграріїв. Наразі медичні установи забезпечені індивідуальними засобами захисту, проте ці запаси потрібно накопичувати.
Нагадаємо, всі пацієнти з коронавірусом у Чернівецькій області знаходяться у задовільному стані.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.