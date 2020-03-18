В Житомирской области выделили 45 млн грн на предотвращение распространения коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Житомирской области выделили 45 млн грн из местных бюджетов на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.
“Да, на обеспечение средствами индивидуальной защиты и другие меры по предотвращению распространения коронавируса в области с городских, районных, областных и бюджетов ОТГ выделили более 45 млн грн. Часть средств направят на стимулирование работы медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Также по словам Натальи Остапченко, область ожидает гуманитарную помощь от предпринимателей, аграриев. Сейчас медицинские учреждения обеспечены индивидуальными средствами защиты, однако эти запасы нужно накапливать.
Напомним, все пациенты с коронавирусом в Черновицкой области находятся в удовлетворительном состоянии.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.