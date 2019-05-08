На Житомирщині протягом року збудували понад 20 нових футбольних міні-полів

"Беруться до уваги футбольні майданчики та поля зі штучним покриттям, будівництво яких було профінансовано з різних джерел. Отже, у Житомирській області ситуація така. Протягом 2018 року побудовано 21 об’єкт (21 майданчик)", - зауважили у Федерації.

Зокрема, було побудовано:



м. Житомир — 2 майданчики;



Баранівський район — 1 майданчик;



Бердичівський район — 1 майданчик;



Коростенський район — 4 майданчики;



Любарський район — 1 майданчик;



Овруцький район — 2 майданчики;



Попільнянський район — 2 майданчики;



Пулинський район — 2 майданчики;



Хорошівський район — 3 майданчики;



Черняхівський район — 2 майданчики;



Чуднівський район — 1 майданчик.



"Починаючи з 2015 року (включно) — побудовано 43 об’єкти: 43 майданчики. Усього за історію, починаючи з 1991 року, — побудовано 65 об’єктів: 65 майданчиків", - резюмували у ФФУ.

Нагадаємо, як писав УНН, протягом року на Тернопільщині з'явилося 28 футбольних майданчиків, на Рівненщині - 15, в Івано-Франківській області - 53, а в Дніпропетровській - 95.

Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.