В Житомирской области в течение года построили более 20 новых футбольных мини-полей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В рамках подготовки к проведению XXII Конгресса ФФУ, который состоится 17 мая в Запорожье, федерация подводит итоги работы по развитию футбольной инфраструктуры в различных регионах нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
"Принимаются во внимание футбольные площадки и поля с искусственным покрытием, строительство которых было профинансировано из различных источников. Итак, в Житомирской области ситуация такова. В течение 2018 года построен 21 объект (21 площадка)", - отметили в Федерации.
В частности, было построено:
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- г. Житомир - 2 площадки;
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- Барановский район - 1 площадка;
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- Бердичевский район - 1 площадка;
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- Коростенский район - 4 площадки;
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- Любарский район - 1 площадка;
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- Овручский район - 2 площадки;
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- Попельнянский район - 2 площадки;
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- Попельнянский район - 2 площадки;
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- Хорошевский район - 3 площадки;
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- Черняховский район - 2 площадки;
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- Чудновский район - 1 площадка.
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"Начиная с 2015 года (включительно) - построено 43 объекта: 43 площадки. Всего за историю, начиная с 1991 года, - построено 65 объектов: 65 площадок", - резюмировали в ФФУ.
Напомним, как писал УНН, в течение года в Тернопольской области появилось 28 футбольных площадок, в Ровенской - 15, в Ивано-Франковской - 53, а в Днепропетровской - 95.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине к 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.