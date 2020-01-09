На Житомирщині померла дитина, ймовірно, від грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У Бердичівському районі Житомирської області, ймовірно, від грипу померла шестирічна дитина. Про це кореспонденту УНН повідомив голова Бердичівської районної ради Максим Самчик.
“За моєю інформацією від керівника Бердичівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, такий прикрий випадок дійсно стався у нашому районі. За моєю інформацією, дана дитина лікувалася у Житомирській обласній дитячій лікарні, там і померла. Я не знаю офіційних результатів медичних висновків, але є інформація, що це пов’язано з грипом, запаленням легенів”, — розповів він.
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Нагадаємо, в Україні від ускладнень грипу померла 55-річна жінка.