В Житомирской области умер ребенок, вероятно, от гриппа

"По моей информации от руководителя Бердичевского городского центра первичной медико-санитарной помощи, такой досадный случай действительно произошел в нашем районе. По моей информации, данный ребенок лечился в Житомирской областной детской больнице, там и умер. Я не знаю официальных результатов медицинских заключений, но есть информация, что это связано с гриппом, воспалением легких", - рассказал он.

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Напомним, в Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина.