В Житомирской области умер ребенок, вероятно, от гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Бердичевском районе Житомирской области, вероятно, от гриппа умер шестилетний ребенок. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель Бердичевского районного совета Максим Самчик.
"По моей информации от руководителя Бердичевского городского центра первичной медико-санитарной помощи, такой досадный случай действительно произошел в нашем районе. По моей информации, данный ребенок лечился в Житомирской областной детской больнице, там и умер. Я не знаю официальных результатов медицинских заключений, но есть информация, что это связано с гриппом, воспалением легких", - рассказал он.
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Напомним, в Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина.