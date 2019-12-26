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З початку сезону грипу перехворіло вже 4,9% населення України

З початку сезону грипу перехворіло вже 4,9% населення України

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. З початку нинішнього епідемічного сезону грипом та ГРВІ перехворіло вже 4,9% населення України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформаційний бюлетень МОЗу "Грип та ГРВІ в Україні" за 51-й тиждень.

"З 31 вересня до 22 грудня 2019 року перехворіло 4,9% населення країни; госпіталізовано 49 052 особи, із них 79,6% — діти віком до 17 років. Летальних випадків не зареєстровано", - йдеться у резюме з початку сезону по Україні.

Як зазначається, інтенсивний показник захворюваності на 8,9% менше аналогічного періоду минулого сезону.

"За минулий тиждень (16-22 грудня) на ГРВІ захворіли більше 163 тис. людей, із них 63% — діти. Зареєстровано 17 випадків грипоподібного захворювання та 30 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. За результатами лабораторного дослідження у 4 із 36 зразків матеріалів визначено віруси грипу типу А(Н1)pdm09", - повідомили у МОЗ.

У більшості регіонів України, як вказано, активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях. А у Вінницькій та Запорізькій областях зареєстровано низьку епідемічну активність грипу та ГРВІ.

Упродовж минулого тижня проти грипу вакциновано більше ніж 6 тис. людей, а з початку жовтня щеплення зробили понад 233 тис. осіб.

Нагадаємо, за минулий тиждень у Києві на грип та ГРВІ захворіло більше 11 тисяч осіб.

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