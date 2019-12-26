З початку сезону грипу перехворіло вже 4,9% населення України

КИЇВ. 26 грудня. УНН. З початку нинішнього епідемічного сезону грипом та ГРВІ перехворіло вже 4,9% населення України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформаційний бюлетень МОЗу "Грип та ГРВІ в Україні" за 51-й тиждень.