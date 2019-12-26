С начала сезона гриппа переболело уже 4,9% населения Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. С начала нынешнего эпидемического сезона гриппом и ОРВИ переболело уже 4,9% населения Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информационный бюллетень Минздрава "Грипп и ОРВИ в Украине" за 51-ю неделю.
"С 31 сентября по 22 декабря 2019 года переболело 4,9% населения страны; госпитализированы 49 052 человека, из них 79,6% - дети в возрасте до 17 лет. Летальных исходов не зарегистрировано", - говорится в резюме с начала сезона по Украине.
Как отмечается, интенсивный показатель заболеваемости на 8,9% меньше аналогичного периода прошлого сезона.
"За прошедшую неделю (16-22 декабря) на ОРВИ заболели более 163 тыс. человек, из них 63% - дети. Зарегистрировано 17 случаев гриппоподобного заболевания и 30 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. По результатам лабораторного исследования в 4 из 36 образцов материалов определено вирусы гриппа типа А (Н1) pdm09", - сообщили в Минздраве.
В большинстве регионов Украины, как указано, активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне. А в Винницкой и Запорожской областях зарегистрировано низкую эпидемическую активность гриппа и ОРВИ.
В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано более 6 тыс. человек, а с начала октября прививки сделали более 233 тыс. человек.
Напомним, за прошедшую неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заболели более 11 тысяч человек.