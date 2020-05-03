На Житомирщині 7 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні, 3 травня, на Житомирщині виявили нові випадки захворювання на коронавірус серед жителів Коростеня, Житомира, Бердичева та Малина. Лабораторно підтвердили за цю добу коронавірусну інфекцію у 7 пацієнтів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Житомирської ОДА.
“Наразі в Житомирській області вже 430 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Найбільша кількість заражень спостерігається у Житомирі — 151 пацієнт, у Коростені — 89 та Бердичеві — 80”, — йдеться у повідомленні.
Нові випадки 3 травня встановлено у:
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- Житомирі — 3 (чоловік, 62 роки; чоловік, 41 рік; жінка, 54 роки);
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- Коростені — 2 (чоловік, 42 роки; чоловік, 52 роки);
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- Бердичеві — 1 (чоловік, 75 років);
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- Малині — 1 (чоловік, 61 рік).
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Так, станом на 21:30 3 травня на Житомирщині вже 430 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції:
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- 151 випадок у м. Житомирі;
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- 89 випадків у Коростені;
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- 80 випадків у Бердичеві (1 — летальний 04.04.2020, 1 — летальний 09.04.2020, 1 — летальний 15.04.2020);
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- 28 випадків у Малині (1 — летальний 23.04.2020);
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- 14 випадків у Житомирському районі (1 — летальний 27.04.2020, 1 — 04.2020);
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- 8 випадків у Черняхівському районі (1 — летальний 19.04.2020, 1 — летальний 20.04.2020);
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- 7 випадків у Новограді-Волинському;
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- 7 випадків в Андрушівському районі;
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- 6 випадків у Олевську;
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- 5 випадків в Коростишівському районі;
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- 5 випадків у Бердичівському районі;
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- 5 випадків у Любарському районі;
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- 3 випадки у м. Радомишль (1 — летальний 13.03.2020);
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- 3 випадки у Коростишеві;
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- 4 випадки у Хорошівському районі;
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- 2 випадки в Овручі;
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- 2 випадки в Пулинах;
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- 2 випадки у Чуднівському районі;
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- 1 випадок у Малинському районі;
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- 1 випадок у Коростенському районі;
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- 1 випадок в Олевському районі;
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- 1 випадок у Лугинському районі;
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- 1 випадок у Новоград-Волинському районі;
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- 1 випадок у Ружинському районі;
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- 1 випадок у Народицькому районі;
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- 1 випадок у Радомишльському районі;
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- 1 випадок у Попільнянському районі (1 — 04.2020).
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 288 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.