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В Житомирской области 7 новых случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 14191 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня, 3 мая, в Житомирской области обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди жителей Коростеня, Житомира, Бердичева и Малины. Лабораторно подтвердили за эти сутки коронавирусную инфекцию у 7 пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Житомирской ОГА.

В Житомирской области 7 новых случаев COVID-19

“Сейчас в Житомирской области уже 430 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире — 151 пациент, в Коростене — 89 и Бердичеве — 80”, — говорится в сообщении.

Новые случае 3 мая установлены в:

  • Житомире — 3 (мужчина, 62 года; мужчина, 41 год; женщина, 54 года)
  • Коростене — 2 (мужчина, 42 года; мужчина, 52 года)
  • Бердичеве — 1 (мужчина, 75 лет);
  • Малине — 1 (мужчина, 61 год).

По состоянию на 21:30 3 мая на Житомирщине уже 430 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции:

  • 151 случай в г. Житомире;
  • 89 случаев в Коростене;
  • 80 случаев в Бердичеве (1 — летальный 04.04.2020, 1 — летальный 09.04.2020, 1 — летальный 15.04.2020)
  • 28 случаев в Малине (1 — летальный 23.04.2020)
  • 14 случаев в Житомирском районе (1 — летальный 27.04.2020, 1 — 04.2020)
  • 8 случаев в Черняховском районе (1 — летальный 19.04.2020, 1 — летальный 20.04.2020)
  • 7 случаев в Новограде-Волынском;
  • 7 случаев в Житомирской области;
  • 6 случаев в Олевске;
  • 5 случаев в Коростышевском районе;
  • 5 случаев в Бердичевском районе;
  • 5 случаев в Любарском районе;
  • 3 случая в г. Радомышль (1 — летальный 13.03.2020)
  • 3 случая в Коростышеве;
  • 4 случая в Хорошевский районе;
  • 2 случая в Овруче;
  • 2 случая в Пулино;
  • 2 случая в Чудновском районе;
  • 1 случай в Малинском районе;
  • 1 случай в Коростенском районе;
  • 1 случай в Олевском районе;
  • 1 случай в Лугинском районе;
  • 1 случай в Новоград-Волынском районе;
  • 1 случай в Ружинском районе;
  • 1 случай в Народичском районе;
  • 1 случай в Радомышльском районе;
  • 1 случай в Попельнянском районе (1 — 04.2020).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 913 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 288 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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