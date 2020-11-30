На засніженому високогір'ї Карпат вдарив 10-градусний мороз
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Гора Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей у Карпатах, на ранок понеділка вкрита снігом, на вершині тримається мороз у 10 градусів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
"Станом на 9:00, 30 листопада 2020 року, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів, вітер південно-західний 1-2 м/с, температура повітря -10°С", - йдеться у повідомленні.
Гора Піп Іван - одна з найвищих вершин українських Карпат, з висотою 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Це вже не вперше у цьому сезоні, коли у Карпатах випав сніг.
Додамо, за даними Укравтодору, на ранок понеділка, 30 листопада, місцями сніг у Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях, де випало від 1 до 5 см снігу.