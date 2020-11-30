На заснеженном высокогорье Карпат ударил 10-градусный мороз

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 100206 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 106048 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 120853 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Гора Поп Иван Черногорский, что на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей в Карпатах, на утро понедельника покрыта снегом, на вершине держится мороз в 10 градусов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 9:00, 30 ноября 2020 года, на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров, ветер юго-западный 1-2 м/с, температура воздуха -10°С", - говорится в сообщении.

Гора Поп Иван - одна из самых высоких вершин украинских Карпат, с высотой 2028 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Это уже не первый раз в этом сезоне, когда в Карпатах выпал снег.

Добавим, по данным Укравтодора, на утро понедельника, 30 ноября, местами снег в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях, где выпало от 1 до 5 см снега.

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