На заснеженном высокогорье Карпат ударил 10-градусный мороз
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Гора Поп Иван Черногорский, что на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей в Карпатах, на утро понедельника покрыта снегом, на вершине держится мороз в 10 градусов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.
"По состоянию на 9:00, 30 ноября 2020 года, на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров, ветер юго-западный 1-2 м/с, температура воздуха -10°С", - говорится в сообщении.
Гора Поп Иван - одна из самых высоких вершин украинских Карпат, с высотой 2028 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Это уже не первый раз в этом сезоне, когда в Карпатах выпал снег.
Добавим, по данным Укравтодора, на утро понедельника, 30 ноября, местами снег в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях, где выпало от 1 до 5 см снега.