На Запоріжжі відкрили понад 70 шкіл, де можна проводити освітній процес в бомбосховищах та підземеллі
Київ • УНН
У Запорізькій області відкрито понад 70 шкіл, де навчальний процес може вестися в бомбосховищах і підземеллях, а в цьому році планується побудувати 10 повноцінних бомбосховищ на 10 000 учнів.
В Запорізькій області за останні три місяці відкрили понад 70 шкіл, де можна проводити освітній процес в бомбосховищах, в підземеллі. Наступна задача – це побудувати повноцінні бомбосховища, де зможуть проводити повноцінний освітній процес тисяча дітей на добу. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ту задачу, яку ми перед собою ставимо – це 50 тис. дітей в Запорізькій області мають прийти до школи. Яким чином ми вирішуємо цю задачу. Ми за останні три місяці відкрили понад 70 шкіл там де можна проводити освітній процес в бомбосховищах, в підземеллі. На жаль це не повноцінний освітній процес офлайн, адже деякі класи виходять два рази на тиждень, деякі один раз. Це залежить від місткості того укриття яке є в конкретній школі яку ми погодивши з усіма учасниками безпекового процесу, як по поліції, військових так й рятувальників. Тож ми відкрили понад 70 шкіл – це 15 тис. які сьогодні відвідують школи, хоча на жаль не системно
За його словами, наступна задача – це побудувати повноцінні бомбосховища, де зможуть проводити повноцінний освітній процес тисяча дітей на добу.
"Такі школи ми вже розпочали будувати три, за найближчі декілька днів розпочнемо ще будівництво трьох шкіл й взагалі на цей рік в нас стоїть задача побудувати 10 таких шкіл для 10 тис. учнів", - сказав Федоров.
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Також він розповів про фінансову допомогу.
"Допомогу нам тут здійснюють, як міністерство освіти та науки тим що виділено 420 млн субвенції на будівництво цих закладів, й міжнародні партнери. Наприклад уряд Литви також взяв на себе зобов'язання побудувати щонайменше одну школу, яку вони самі проєктують, і яку вони самі будуть будувати. Також наші міжнародні партнери ЮНІСЕФ погодилися щодо виділення 3 млн євро на реконструкцію наших старих укриттів", - розповів Федоров.
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