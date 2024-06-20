На Запоріжжі відкрили понад 70 шкіл, де можна проводити освітній процес в бомбосховищах та підземеллі

В Запорізькій області за останні три місяці відкрили понад 70 шкіл, де можна проводити освітній процес в бомбосховищах, в підземеллі. Наступна задача – це побудувати повноцінні бомбосховища, де зможуть проводити повноцінний освітній процес тисяча дітей на добу. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ту задачу, яку ми перед собою ставимо – це 50 тис. дітей в Запорізькій області мають прийти до школи. Яким чином ми вирішуємо цю задачу. Ми за останні три місяці відкрили понад 70 шкіл там де можна проводити освітній процес в бомбосховищах, в підземеллі. На жаль це не повноцінний освітній процес офлайн, адже деякі класи виходять два рази на тиждень, деякі один раз. Це залежить від місткості того укриття яке є в конкретній школі яку ми погодивши з усіма учасниками безпекового процесу, як по поліції, військових так й рятувальників. Тож ми відкрили понад 70 шкіл – це 15 тис. які сьогодні відвідують школи, хоча на жаль не системно