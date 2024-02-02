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Кабмін обмежив перебування сторонніх в укриттях у школах і дитсадках

Кабмін обмежив перебування сторонніх в укриттях у школах і дитсадках

Київ • УНН

 • 19511 перегляди

Кабінет Міністрів обмежив доступ до бомбосховищ шкіл і дитячих садків. Укриття під час очного навчання доступні тільки для учасників освітнього процесу.

Уряд ухвалив постанову, відповідно до якої укриття у школах і дитсадках під час очного навчання доступні тільки для учасників освітнього процесу. Про це повідомила пресслужба Освітнього омбудсмена, пише УНН.

Укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою доступні тільки для учасників освітнього процесу,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Місця розміщення укриттів повинні бути швидко доступними для населення з найвіддаленішого місця їх розташування з урахуванням радіуса пішохідної доступності до укриттів, який приймається не більше ніж:

  • 300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;
  • 500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.

Також у документі зазначається, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів.

Нагадаємо

Україна скасувала заборону на допуск тварин в укриття цивільної оборони. Поправка до наказу була внесена з метою забезпечення права кожного на захист.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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