Кабмін обмежив перебування сторонніх в укриттях у школах і дитсадках

Уряд ухвалив постанову, відповідно до якої укриття у школах і дитсадках під час очного навчання доступні тільки для учасників освітнього процесу. Про це повідомила пресслужба Освітнього омбудсмена, пише УНН.

Укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою доступні тільки для учасників освітнього процесу, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Місця розміщення укриттів повинні бути швидко доступними для населення з найвіддаленішого місця їх розташування з урахуванням радіуса пішохідної доступності до укриттів, який приймається не більше ніж:

300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;

500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.

Також у документі зазначається, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів.

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