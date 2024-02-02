Кабмин ограничил пребывание посторонних в укрытиях в школах и детсадах

Правительство приняло постановление, согласно которому укрытия в школах и детсадах во время очного обучения доступны только для участников образовательного процесса. Об этом сообщила пресс-служба Образовательного омбудсмена, пишет УНН.

Укрытие учебных заведений при осуществлении образовательного процесса по очной форме доступны только для участников образовательного процесса, - говорится в сообщении.

Детали

Места размещения укрытий должны быть быстро доступными для населения из самого отдаленного места их расположения с учетом радиуса пешеходной доступности к укрытиям, который принимается не более чем:

300 метров - для многоэтажной застройки, застройки повышенной этажности и высотной застройки, а также для субъектов хозяйствования, отнесенных к соответствующим категориям гражданской защиты;

500 метров - для среднеэтажной и малоэтажной застройки.

Также в документе отмечается, что учебные заведения не должны осуществлять учет укрытий.

Напомним

Украина отменила запрет на допуск животных в укрытия гражданской обороны. Поправка в приказ была внесена с целью обеспечения права каждого на защиту.