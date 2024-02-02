Кабмин ограничил пребывание посторонних в укрытиях в школах и детсадах
Киев • УНН
Кабинет Министров ограничил доступ к бомбоубежищам школ и детских садов. Укрытия во время очного обучения доступны только для участников образовательного процесса.
Правительство приняло постановление, согласно которому укрытия в школах и детсадах во время очного обучения доступны только для участников образовательного процесса. Об этом сообщила пресс-служба Образовательного омбудсмена, пишет УНН.
Укрытие учебных заведений при осуществлении образовательного процесса по очной форме доступны только для участников образовательного процесса,
Детали
Места размещения укрытий должны быть быстро доступными для населения из самого отдаленного места их расположения с учетом радиуса пешеходной доступности к укрытиям, который принимается не более чем:
- 300 метров - для многоэтажной застройки, застройки повышенной этажности и высотной застройки, а также для субъектов хозяйствования, отнесенных к соответствующим категориям гражданской защиты;
- 500 метров - для среднеэтажной и малоэтажной застройки.
Также в документе отмечается, что учебные заведения не должны осуществлять учет укрытий.
Напомним
Украина отменила запрет на допуск животных в укрытия гражданской обороны. Поправка в приказ была внесена с целью обеспечения права каждого на защиту.
Кабмин ограничил пребывание посторонних в укрытиях в школах и детсадах
Кабинет Министров ограничил доступ к бомбоубежищам школ и детских садов. Укрытия во время очного обучения доступны только для участников образовательного процесса.
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