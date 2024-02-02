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Кабмин ограничил пребывание посторонних в укрытиях в школах и детсадах

Кабмин ограничил пребывание посторонних в укрытиях в школах и детсадах

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 12:42  •  3615 просмотра

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Кабинет Министров ограничил доступ к бомбоубежищам школ и детских садов. Укрытия во время очного обучения доступны только для участников образовательного процесса.

Правительство приняло постановление, согласно которому укрытия в школах и детсадах во время очного обучения доступны только для участников образовательного процесса. Об этом сообщила пресс-служба Образовательного омбудсмена, пишет УНН.

Укрытие учебных заведений при осуществлении образовательного процесса по очной форме доступны только для участников образовательного процесса,

- говорится в сообщении.

Детали

Места размещения укрытий должны быть быстро доступными для населения из самого отдаленного места их расположения с учетом радиуса пешеходной доступности к укрытиям, который принимается не более чем:

  • 300 метров - для многоэтажной застройки, застройки повышенной этажности и высотной застройки, а также для субъектов хозяйствования, отнесенных к соответствующим категориям гражданской защиты;
  • 500 метров - для среднеэтажной и малоэтажной застройки.

Также в документе отмечается, что учебные заведения не должны осуществлять учет укрытий.

Напомним

Украина отменила запрет на допуск животных в укрытия гражданской обороны. Поправка в приказ была внесена с целью обеспечения права каждого на защиту.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
ukrainaУкраина
Кабмін обмежив перебування сторонніх в укриттях у школах і дитсадках
The Cabinet of Ministers has restricted the presence of outsiders in shelters in schools and kindergartens
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Кабмин ограничил пребывание посторонних в укрытиях в школах и детсадах

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