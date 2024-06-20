Киев • УНН
В Запорожской области открыто более 70 школ, где учебный процесс может вестись в бомбоубежищах и подземельях, а в этом году планируется построить 10 полноценных бомбоубежищ на 10 000 учеников.
В Запорожской области за последние три месяца открыли более 70 школ, где можно проводить образовательный процесс в бомбоубежищах, в подземелье. Следующая задача-это построить полноценные бомбоубежища, где смогут проводить полноценный образовательный процесс тысяча детей в сутки. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Ту задачу, которую мы перед собой ставим – это 50 тыс. детей в Запорожской области должны прийти в школу. Каким образом мы решаем эту задачу. Мы за последние три месяца открыли более 70 школ там где можно проводить образовательный процесс в бомбоубежищах, в подземелье. К сожалению это неполноценный образовательный процесс офлайн, ведь некоторые классы выходят два раза в неделю, некоторые один раз. Это зависит от вместимости того укрытия которое есть в конкретной школе которую мы согласовав со всеми участниками процесса безопасности, как по полиции, военным так и спасателям. Поэтому мы открыли более 70 школ-это 15 тыс. которые посещают школы сегодня, хотя, к сожалению, не системно
По его словам, следующая задача – это построить полноценные бомбоубежища, где смогут проводить полноценный образовательный процесс тысяча детей в сутки.
"Такие школы мы уже начали строить три, за ближайшие несколько дней начнем еще строительство трех школ и вообще на этот год у нас стоит задача построить 10 таких школ для 10 тыс. учеников", - сказал Федоров.
Кабмин ограничил пребывание посторонних в укрытиях в школах и детсадах2 февраля 2024, 12:42 • 19382 просмотра
Также он рассказал о финансовой помощи.
"Помощь нам здесь осуществляют, как Министерство образования и науки тем что выделено 420 млн субвенции на строительство этих заведений, и международные партнеры. Например правительство Литвы также взяло на себя обязательство построить по крайней мере одну школу, которую они сами проектируют, и которую они сами будут строить. Также наши международные партнеры ЮНИСЕФ согласились о выделении 3 млн евро на реконструкцию наших старых укрытий", - рассказал Федоров.
МОН: есть проекты создания "отдельных" укрытий в школах, где нет их внутри10 августа 2023, 07:21 • 277680 просмотров