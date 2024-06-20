В Запорожской области за последние три месяца открыли более 70 школ, где можно проводить образовательный процесс в бомбоубежищах, в подземелье. Следующая задача-это построить полноценные бомбоубежища, где смогут проводить полноценный образовательный процесс тысяча детей в сутки. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ту задачу, которую мы перед собой ставим – это 50 тыс. детей в Запорожской области должны прийти в школу. Каким образом мы решаем эту задачу. Мы за последние три месяца открыли более 70 школ там где можно проводить образовательный процесс в бомбоубежищах, в подземелье. К сожалению это неполноценный образовательный процесс офлайн, ведь некоторые классы выходят два раза в неделю, некоторые один раз. Это зависит от вместимости того укрытия которое есть в конкретной школе которую мы согласовав со всеми участниками процесса безопасности, как по полиции, военным так и спасателям. Поэтому мы открыли более 70 школ-это 15 тыс. которые посещают школы сегодня, хотя, к сожалению, не системно - рассказал Федоров.

По его словам, следующая задача – это построить полноценные бомбоубежища, где смогут проводить полноценный образовательный процесс тысяча детей в сутки.

"Такие школы мы уже начали строить три, за ближайшие несколько дней начнем еще строительство трех школ и вообще на этот год у нас стоит задача построить 10 таких школ для 10 тыс. учеников", - сказал Федоров.

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Также он рассказал о финансовой помощи.

"Помощь нам здесь осуществляют, как Министерство образования и науки тем что выделено 420 млн субвенции на строительство этих заведений, и международные партнеры. Например правительство Литвы также взяло на себя обязательство построить по крайней мере одну школу, которую они сами проектируют, и которую они сами будут строить. Также наши международные партнеры ЮНИСЕФ согласились о выделении 3 млн евро на реконструкцию наших старых укрытий", - рассказал Федоров.

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