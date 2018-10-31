На Запоріжжі у чоловіка знайшли наркотиків на понад мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці провели обшуки в одному з сіл у Запорізької області та вилучили у чоловіка наркотики на суму більше мільйона гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.
Так, 30 жовтня дільничні офіцери поліції, оперативники та слідчі провели санкціонований обшук в селі Плодородне.
"Поліцейські за місцем мешкання раніше незасудженого громадянина 1983 року народження виявили та вилучили: 300 зіп-пакетів з наркотичним засобом загальною вагою близько 600 г, попередньо, з "метамфетаміном". Окрім того, вилучено 216 полімерних упаковок, у яких міститься по чотири пластикові ампули з наркотичною речовиною, попередньо, з концентратом "опію ацетильованого", а також пістолет", – зазначили в поліції.
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Усе вилучене направили на експертизу до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Як було встановлено, зловмисник зберігав наркотики для подальшого збуту.
"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України", – уточнили у ГУНП.
Нагадаємо, у Донецькій області викрили міжрегіональний канал наркоторгівлі: банда виготовляла амфетамін у Києві, а потім доставляла його в Маріуполь. Тижневий обіг становив півмільйона гривень.