На Запоріжжі у чоловіка знайшли наркотиків на понад мільйон гривень

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці провели обшуки в одному з сіл у Запорізької області та вилучили у чоловіка наркотики на суму більше мільйона гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.