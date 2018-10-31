На Запорожье у мужчины нашли наркотики на более миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Правоохранители провели обыски в одном из сел в Запорожской области и изъяли у мужчины наркотики на сумму более миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.
Так, 30 октября участковые офицеры полиции, оперативники и следователи провели санкционированный обыск в селе Плодородное.
"Полицейские по месту жительства ранее без суда гражданина 1983 года рождения обнаружили и изъяли 300 зип-пакетов с наркотическим средством общим весом около 600 г, предварительно, с "метамфетамином". Кроме того, изъято 216 полимерных упаковок, в которых содержится по четыре пластиковые ампулы с наркотическим веществом, предварительно, с концентратом "опия ацетилированного", а также пистолет", – отметили в полиции.
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Все изъятое направили на экспертизу в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистического центра. Как было установлено, злоумышленник хранил наркотики для дальнейшего сбыта.
"Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", – уточнили в ГУНП.
Напомним, в Донецкой области разоблачили межрегиональный канал наркоторговли: банда изготавливала амфетамин в Киеве, а затем доставляла его в Мариуполь. Недельный оборот составил полмиллиона гривен.