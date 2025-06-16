На Запоріжжі окупанти пошкодили підприємство у сфері добрив та рослинництві: Федоров пояснив, чим влада здатна допомогти
Київ • УНН
Російська атака пошкодила підприємство на Запоріжжі, що спеціалізується на добривах та рослинництві. Федоров розповів, яку допомогу може надати влада.
Чергова шкода бізнесу. На Запоріжжі російські окупанти вдарили по комерційному підприємству. Начальник ОВА Іван Федоров пояснив, на які кроки спроможна влада, щоб допомогти підприємцям у разі подібної атаки.
Передає УНН із посиланням на сторінку керівника ОВА Запорізької області Івана Федорова.
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Ранкова атака російських окупантів, що сталася близько 4:00, завдала значних пошкоджень промисловому підприємству на території Запорізької області, яке спеціалізується на виробництві добрив та рослинництві.
Сільськогосподарське підприємство, яке максимум що продавало, - це засоби захисту рослин та добрива для сільгоспвиробництва
За словами посадовця, саме частина зазначеного була "повністю знищена".
Федоров наголосив, що жодної військово-мілітарної тематики не існувало на постраждалому промисловому підприємстві.
На питання, яку допомогу може запропонувати держава комерційно-промисловому підприємству, глава ОВА пояснив наступне:
Допомога цивільним мешканцям; ліквідація наслідків, розбір завалів до тієї стадії, коли вони не будуть створювати небезпеку для навколишнього середовища.
За потреби - за рахунок резервного фонду області або міста можемо надати будівельні матеріали. Все те, що необхідно, щоб відновити герметичність.
Але нажаль, - повністю відбудувати комерційне підприємство можливості не маємо, - зазначив посадовець.
Нагадаємо
Протягом доби 15 червня росіяни завдали 426 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки на Магдалинівку поранено 46-річного чоловіка.