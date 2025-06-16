На Запоріжжі окупанти пошкодили підприємство у сфері добрив та рослинництві: Федоров пояснив, чим влада здатна допомогти

Чергова шкода бізнесу. На Запоріжжі російські окупанти вдарили по комерційному підприємству. Начальник ОВА Іван Федоров пояснив, на які кроки спроможна влада, щоб допомогти підприємцям у разі подібної атаки.

Передає УНН із посиланням на сторінку керівника ОВА Запорізької області Івана Федорова.

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Ранкова атака російських окупантів, що сталася близько 4:00, завдала значних пошкоджень промисловому підприємству на території Запорізької області, яке спеціалізується на виробництві добрив та рослинництві.

Сільськогосподарське підприємство, яке максимум що продавало, - це засоби захисту рослин та добрива для сільгоспвиробництва - пояснив керівник ОВА Іван Федоров.

За словами посадовця, саме частина зазначеного була "повністю знищена".

Федоров наголосив, що жодної військово-мілітарної тематики не існувало на постраждалому промисловому підприємстві.

На питання, яку допомогу може запропонувати держава комерційно-промисловому підприємству, глава ОВА пояснив наступне:

Допомога цивільним мешканцям; ліквідація наслідків, розбір завалів до тієї стадії, коли вони не будуть створювати небезпеку для навколишнього середовища.

За потреби - за рахунок резервного фонду області або міста можемо надати будівельні матеріали. Все те, що необхідно, щоб відновити герметичність.

Але нажаль, - повністю відбудувати комерційне підприємство можливості не маємо, - зазначив посадовець.

Нагадаємо

Протягом доби 15 червня росіяни завдали 426 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки на Магдалинівку поранено 46-річного чоловіка.