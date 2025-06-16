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В Запорожской области оккупанты повредили предприятие в сфере удобрений и растениеводства: Федоров объяснил, чем власть способна помочь

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Российская атака повредила предприятие в Запорожской области, специализирующееся на удобрениях и растениеводстве. Федоров рассказал, какую помощь может предоставить власть.

В Запорожской области оккупанты повредили предприятие в сфере удобрений и растениеводства: Федоров объяснил, чем власть способна помочь

Очередной ущерб бизнесу. В Запорожской области российские оккупанты ударили по коммерческому предприятию. Начальник ОВА Иван Федоров объяснил, на какие шаги способна власть, чтобы помочь предпринимателям в случае подобной атаки.

Передает УНН со ссылкой на страницу руководителя ОВА Запорожской области Ивана Федорова.

Детали

Утренняя атака российских оккупантов, произошедшая около 4:00, нанесла значительные повреждения промышленному предприятию на территории Запорожской области, которое специализируется на производстве удобрений и растениеводстве.

Сельскохозяйственное предприятие, как максимум что продавало, - это средства защиты растений и удобрения для сельхозпроизводства

- пояснил руководитель ОВА Иван Федоров.

По словам чиновника, именно часть указанного была "полностью уничтожена".

Федоров подчеркнул, что никакой военно-милитарной тематики не существовало на пострадавшем промышленном предприятии.

На вопрос, какую помощь может предложить государство коммерческо-промышленному предприятию, глава ОВА объяснил следующее:

Помощь гражданским жителям; ликвидация последствий, разбор завалов до той стадии, когда они не будут создавать опасность для окружающей среды.

При необходимости - за счет резервного фонда области или города можем предоставить строительные материалы. Все то, что необходимо, чтобы восстановить герметичность.

Но к сожалению, - полностью отстроить коммерческое предприятие возможности не имеем, - отметил чиновник.

Напомним

В течение суток 15 июня россияне нанесли 426 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки на Магдалиновку ранен 46-летний мужчина.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаЭкономика
Запорожская область
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