На Запоріжжі автомобіль патрульної потрапив у ДТП із сімома авто
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У Запорізькій області сталося ДТП за участю 7 автомобілів, серед них є автомобіль патрульної поліції. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Запорізькій області.
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"Аварія із сімома авто та машиною патрульної поліції сталася у Василівському районі", - розповіли у поліції.
Нагадаємо, у місті Бориспіль на Київщині поліцейський на службовому авто на смерть збив чоловіка.
Як повідомляв УНН, у столиці за вихідні сталося понад 170 ДТП.
На Київщині за вихідні сталося понад 40 ДТП.