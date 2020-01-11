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У Росії в ДТП загинули троє українців

У Росії в ДТП загинули троє українців

Київ • УНН

 • 22085 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. В Орловській області Росії в ДТП загинули троє громадян України, ще сім отримали травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"На 400-му км автодороги "Крим" водій Mercedes-Benz, який зареєстрований в Україні і перевозив сім пасажирів - громадян України, в умовах снігопаду виїхав на смугу, призначену для зустрічного руху та скоїв зіткнення з рухався в зустрічному напрямку автомобілем Renault Megane. В результаті ДТП водій і пасажир Renault Megane і один пасажир Mercedes-Benz загинули, водій та шість пасажирів Mercedes отримали травми різного ступеня тяжкості", - спише видання.

В даний час всі постраждалі госпіталізовані.

Нагадаємо, в Росії сталося ДТП з українцями, в якому постраждали більше десятка осіб.

Українські Національні Новини

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