У Росії в ДТП загинули троє українців
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. В Орловській області Росії в ДТП загинули троє громадян України, ще сім отримали травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"На 400-му км автодороги "Крим" водій Mercedes-Benz, який зареєстрований в Україні і перевозив сім пасажирів - громадян України, в умовах снігопаду виїхав на смугу, призначену для зустрічного руху та скоїв зіткнення з рухався в зустрічному напрямку автомобілем Renault Megane. В результаті ДТП водій і пасажир Renault Megane і один пасажир Mercedes-Benz загинули, водій та шість пасажирів Mercedes отримали травми різного ступеня тяжкості", - спише видання.
В даний час всі постраждалі госпіталізовані.
Нагадаємо, в Росії сталося ДТП з українцями, в якому постраждали більше десятка осіб.