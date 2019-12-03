В России сообщили о ДТП с украинцами: пострадали 13 человек

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Автобус, следовавший из Запорожья, перевернулся в Богучарском районе Воронежской области. Об этом во вторник сообщил представитель пресс-службы главка МВД по региону, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В 12:30 на 763-м км автодороги М-4 "Дон" в Богучарскому районе 59-летний водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса", - сообщила представитель пресс-службы.

По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.

"Движение в сторону юга ограничено. ДТП произошло в условиях снегопада", - уточнила она.

Как уточнил ТАСС представитель центра медицины катастроф, в аварии пострадали 17 человек.

"Автобус Запорожье - Ростов. Количество пострадавших увеличилось до 17, из них трое тяжелых, четверо в состоянии средней степени тяжести, 10 - в легкой", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате ДТП пострадали 14 граждан Украины. Позже Госавтоинспекция уточнила данные о пострадавших.

"Водитель, управляя автобусом MAN, совершил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП два пассажира госпитализированы, еще 11 пассажиров получили телесные повреждения и осматриваются в больнице", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНН, на выходных пассажирский автобус упал с моста в реку Куенга в Сретенском районе Забайкальского края в России. В результате аварии погибли 19 человек.

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