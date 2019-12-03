В Росії повідомили про ДТП з українцями: постраждало 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Автобус, що прямував з Запоріжжя, перекинувся в Богучарському районі Воронезької області. Про це у вівторок повідомив представник пресслужби главку МВС по регіону, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"О 12:30 на 763-му км автодороги М-4" Дон "в Богучарському районі 59-річний водій міжміського автобуса не впорався з керуванням та допустив перекидання автобуса", - повідомила представник пресслужби.
За її даними, в автобусі знаходилися 28 осіб, у тому числі два водія. Неповнолітніх в автобусі не було.
"Рух в сторону півдня обмежена. ДТП сталося в умовах снігопаду", - уточнила вона.
Як уточнив ТАСС представник центру медицини катастроф, в аварії постраждали 17 осіб.
"Автобус Запоріжжя - Ростов. Кількість постраждалих збільшилася до 17, з них троє важких, четверо у стані середнього ступеню тяжкості, 10 - в легкій", - сказав співрозмовник агентства.
Раніше джерело ТАСС в екстрених службах повідомило, що в результаті ДТП постраждали 14 громадян України. Пізніше державтоінспекція уточнила дані про постраждалих.
"Водій, керуючи автобусом MAN, здійснив перекидання на проїжджій частині дороги. В результаті ДТП два пасажири госпіталізовані, ще 11 пасажирів отримали тілесні ушкодження і оглядаються в лікарні", - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНН, на вихідних пасажирський автобус впав з моста в річку Куенга в Стрітенському районі Забайкальського краю в Росії. В результаті аварії загинуло 19 осіб.