В России в ДТП погибли трое украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Орловской области России в ДТП погибли трое граждан Украины, еще семь получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"На 400-м км автодороги "Крым" водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован в Украине и перевозил семь пассажиров - граждан Украины, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Megane. В результате ДТП водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести", - спишет издание.
В настоящее время все пострадавшие госпитализированы.
Напомним, в России произошло ДТП с украинцами, в котором пострадали более десятка человек.