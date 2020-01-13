На Запорожье автомобиль патрульной попал в ДТП с семью авто
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Запорожской области произошло ДТП с участием 7 автомобилей, среди них есть автомобиль патрульной полиции. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.
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"Авария с семью авто и машиной патрульной полиции произошла в Васильевском районе", - рассказали в полиции.
Напомним, в городе Борисполь Киевской области полицейский на служебном авто насмерть сбил мужчину.
Как сообщал УНН, в столице за выходные произошло более 170 ДТП.
В Киевской области за выходные произошло более 40 ДТП.