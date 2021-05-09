На залізничному вокзалі у Києві шукають вибухівку

Цитата

“Надійшло повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу та ряду об’єктів. Наразі проводиться перевірка”, — розповіла Зубрєва.

Доповнення

7 травня цього року у Києві поліцейські перевіряли інформацію про замінування торгових центрів та майже всіх станцій метро.



Окрім того, надходила інформація про замінування Голосіївського районного суду та підприємства на вулиці Великій Васильківській.

На початку березня Верховна Рада посилила відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Зокрема, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти, такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.