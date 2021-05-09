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На железнодорожном вокзале в Киеве ищут взрывчатку

На железнодорожном вокзале в Киеве ищут взрывчатку

Киев  •  УНН

 • 19692 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Правоохранители проверяют информацию о заминировании Центрального железнодорожного вокзала и ряда других объектов в Киеве. Об этом в комментарии УНН рассказала прессекретар Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева.

Цитата

“Поступило сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала и ряда объектов. Сейчас проводится проверка”, — рассказала Зубрева.

Дополнение

7 мая этого года в Киеве полицейские проверяли информацию о минировании торговых центров и многих станций метро.

Кроме того, поступала информация о заминировании Голосеевского районного суда и предприятия на улице Большой Васильковской.

В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

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