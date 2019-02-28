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На Закарпатті затримали мікроавтобуси, нашпиговані контрабандними цигарками

На Закарпатті затримали мікроавтобуси, нашпиговані контрабандними цигарками

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. На Закарпатті прикордонники Чопського загону у пункті пропуску "Тиса" попередили декілька випадків перевезення контрабандних цигарок. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, передає УНН.

Перший випадок правоохоронці зафіксували стосовно мікроавтобусу Mercedes польської реєстрації, що прибув учора ввечері на виїзд з України.

"Під час огляду транспортного засобу, яким керував 33-річний громадянин Молдови, прикордонники помітили підозрілі зміни у його конструктивних порожнинах. Це стало підставою для проведення поглибленого огляду автомобіля. Під час такої перевірки прикордонний наряд спільно з митниками виявили у передній стійці мікроавтобуса майже 250 пачок сигарет різних марок. Щоб дістатись контрабандного тютюну, правоохоронцям довелося розібрати стійку", - йдеться у повідомленні.

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Як результат, приховані від контролю сигарети та мікроавтобус Mercedes 2010 року випуску на загальну суму понад 624 тисячі гривень було вилучено відповідно до чинного законодавства.

За декілька годин прикордонники затримали ще одного водія з партією контрабандного тютюну.

"450 пачок цигарок відшукали у мікроавтобусі Mercedes української реєстрації, яким керував 22-річний житель Сумщини. Під час прикордонно-митного огляду під заднім сидінням пасажирського відсіку правоохоронці виявили тайник. З метою перевезення тютюну у мікроавтобусі було обладнано подвійне днище. Доступ до нього став можливим після відкручування сидінь та демонтажу декоративної обшивки і плити ДСП, яка слугувала кришкою тайника. Більшість прихованих сигарет були обмотані поліетиленовою плівкою, решта – рівномірно розміщені по периметру днища", - повідомили прикордонники.

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Як і в попередньому випадку, транспортний засіб 2003 року та виявлені у ньому сигарети на загальну суму 287 тисяч гривень у власника вилучили співробітники митниці.

Як повідомляв УНН, контрабандисти ховали 15 тисяч пачок цигарок в концентраті руди у поїзді.

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