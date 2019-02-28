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В Закарпатской области задержали микроавтобусы, нафаршированные контрабандными сигаретами

В Закарпатской области задержали микроавтобусы, нафаршированные контрабандными сигаретами

Киев  •  УНН

 • 3936 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. На Закарпатье пограничники Чопского отряда в пункте пропуска "Тиса" предупредили несколько случаев перевозки контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

Первый случай правоохранители зафиксировали относительно микроавтобуса Mercedes польской регистрации, прибывший вчера вечером на выезд из Украины.

"В ходе осмотра транспортного средства, которым управлял 33-летний гражданин Молдовы, пограничники заметили подозрительные изменения в его конструктивных полостях. Это стало основанием для проведения углубленного осмотра автомобиля. При такой проверке пограничный наряд совместно с таможенниками обнаружили в передней стойке микроавтобуса почти 250 пачек сигарет различных марок. Чтобы добраться до контрабандного табака, правоохранителям пришлось разобрать стойку", - говорится в сообщении.

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Как результат, скрытые от контроля сигареты и микроавтобус Mercedes 2010 года выпуска на общую сумму более 624 000 гривен были изъяты в соответствии с действующим законодательством.

Спустя несколько часов пограничники задержали еще одного водителя с партией контрабандного табака.

"450 пачек сигарет нашли в микроавтобусе Mercedes украинской регистрации, которым управлял 22-летний житель Сумской области. Во время погранично-таможенного досмотра под задним сидением пассажирского отсека правоохранители обнаружили тайник. С целью перевозки табака в микроавтобусе было оборудовано двойное днище. Доступ к нему стал возможным после откручивания сидений и демонтажа декоративной обшивки и плиты ДСП, которая служила крышкой тайника. Большинство скрытых сигарет были обмотаны полиэтиленовой пленкой, остальные - равномерно размещены по периметру днища", - сообщили пограничники.

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Как и в предыдущем случае, транспортное средство 2003 года и обнаруженные в нем сигареты на общую сумму 287 тыс. гривен у владельца изъяли сотрудники таможни.

Как сообщал УНН, контрабандисты прятали 15 тысяч пачек сигарет в концентрате руды в поезде.

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