До Румунії "Лексусом" намагалися провезти партію цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В автомобілі "Лексус" громадянина України, який прямував до Румунії, знайшли приховану партію цигарок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мукачівського прикордонного загону.
"Майже 300 пачок сигарет спробував приховати 35-річний українець у коробці перемикання передач свого авто. Прямуючи до сусідньої Румунії, для перетину кордону чоловік обрав пункт пропуску "Солотвино", до якого прибув автомобілем марки "Лексус", - йдеться в повідомленні.
На наявність в автомобілі прихованого тютюну вказав службовий собака прикордонників. Авто українця спрямували на поглиблений огляд. Під час проведення огляду спільна оглядова група прикордонників та митників знайшла 294 пачки сигарет різних марок.
Цигарки та авто вилучили.
Нагадаємо, українець намагався незаконно ввезти до Польщі у паливному баку контрабанду бурштину і цигарок.