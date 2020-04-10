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На Закарпатті від коронавірусу помер лікар

На Закарпатті від коронавірусу помер лікар

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Закарпатті помер лікар, у якого підтвердили захворювання, викликане коронавірусною хворобою. Про це у відеозверненні на Facebook повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко, передає кореспондент УНН.

“Мене проінформували, що у Закарпатті померла ще одна людина, і це лікар. Переповнюють мене важкі почуття щодо сьогоднішнього дня. Я хочу сказати, що всі наші рішення, які приймаються зараз, є цілком адекватними і відповідають ситуації в області. Нам потрібно зупинити поширення коронавірусу, і для цього нам потрібно знаходитись удома”, — сказав Гетманенко.

Під відео він додав, що висловлює співчуття родині закарпатського лікаря, додавши, що у медика був підтверджений коронавірус.

Нагадаємо, раніше сьогодні Гетьманенко повідомив, що на Закарпатті заборонено цими вихідними виходити з дому.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Фонд боротьби з коронавірусом складатиме 66 млрд грн, частина з них піде на грошову допомогу сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19.

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