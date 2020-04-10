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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 23065 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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На Закарпатье от коронавируса умер врач

На Закарпатье от коронавируса умер врач

Киев  •  УНН

 • 19746 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На Закарпатье умер врач, у которого подтвердили заболевание, вызванное коронавирусной болезнью. Об этом в видеообращении на Facebook сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко, передает корреспондент УНН.

“Меня проинформировали, что в Закарпатье скончался еще один человек, и это врач. Переполняют меня тяжелые чувства относительно сегодняшнего дня. Я хочу сказать, что все наши решения, которые принимаются сейчас, являются вполне адекватными и соответствуют ситуации в области. Нам нужно остановить распространение коронавируса, и для этого нам нужно находиться дома”, — сказал Гетманенко.

В видео он добавил, что выражает соболезнования семье закарпатского врача, добавив, что у медика был подтвержден коронавирус.

Напомним, ранее сегодня Гетьманенко сообщил, что на Закарпатье запрещено в эти выходные выходить из дома.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд грн, часть из них пойдет на денежную помощь семьям врачей, погибших от COVID-19.

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