На Закарпатье от коронавируса умер врач
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. На Закарпатье умер врач, у которого подтвердили заболевание, вызванное коронавирусной болезнью. Об этом в видеообращении на Facebook сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко, передает корреспондент УНН.
“Меня проинформировали, что в Закарпатье скончался еще один человек, и это врач. Переполняют меня тяжелые чувства относительно сегодняшнего дня. Я хочу сказать, что все наши решения, которые принимаются сейчас, являются вполне адекватными и соответствуют ситуации в области. Нам нужно остановить распространение коронавируса, и для этого нам нужно находиться дома”, — сказал Гетманенко.
В видео он добавил, что выражает соболезнования семье закарпатского врача, добавив, что у медика был подтвержден коронавирус.
Напомним, ранее сегодня Гетьманенко сообщил, что на Закарпатье запрещено в эти выходные выходить из дома.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд грн, часть из них пойдет на денежную помощь семьям врачей, погибших от COVID-19.