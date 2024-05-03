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На Закарпатті розпочалося масове цвітіння у Долині нарцисів

На Закарпатті розпочалося масове цвітіння у Долині нарцисів

Київ • УНН

 • 31363 перегляди

Масове цвітіння нарцису вузьколистого розпочалося в Долині нарцисів, унікальній природоохоронній зоні поблизу Хуста на Закарпатті, Україна, і триватиме до кінця тижня.

В урочищі Кіреші, що біля міста Хуст на Закарпатті, квітне унікальна Долина нарцисів. Наразі в долині розпочалося масове цвітіння нарциса вузьколистого. Як передає УНН, про це повідомляє Карпатський біосферний заповідник у фейсбуці.

Деталі

Вже почалося масове цвітіння Долини нарцисів. Тож, якщо ви ще не бачили цієї краси і не насолоджувались п'янким ароматом цих квітів, поспішайте до нас

йдеться в повідомленні.

Як додали у заповіднику, цвітіння триватиме до кінця тижня.

Контекст

Заповідний масив неподалік Хуста входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Долина на Закарпатті – найбільша рівнинна ділянка в Європі, де росте нарцис вузьколистий. Зривати квіти в Долині нарцисів заборонено.

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