На Закарпатті розпочалося масове цвітіння у Долині нарцисів
Київ • УНН
Масове цвітіння нарцису вузьколистого розпочалося в Долині нарцисів, унікальній природоохоронній зоні поблизу Хуста на Закарпатті, Україна, і триватиме до кінця тижня.
В урочищі Кіреші, що біля міста Хуст на Закарпатті, квітне унікальна Долина нарцисів. Наразі в долині розпочалося масове цвітіння нарциса вузьколистого. Як передає УНН, про це повідомляє Карпатський біосферний заповідник у фейсбуці.
Деталі
Вже почалося масове цвітіння Долини нарцисів. Тож, якщо ви ще не бачили цієї краси і не насолоджувались п'янким ароматом цих квітів, поспішайте до нас
Як додали у заповіднику, цвітіння триватиме до кінця тижня.
Контекст
Заповідний масив неподалік Хуста входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Долина на Закарпатті – найбільша рівнинна ділянка в Європі, де росте нарцис вузьколистий. Зривати квіти в Долині нарцисів заборонено.
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