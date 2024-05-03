На Закарпатье началось массовое цветение в Долине нарциссов

В урочище Киреши, что возле города Хуст на Закарпатье, цветет уникальная Долина нарциссов. Сейчас в долине началось массовое цветение нарцисса узколистного. Как передает УНН, об этом сообщает Карпатский биосферный заповедник в фейсбуке.

Детали

Уже началось массовое цветение Долины нарциссов. Поэтому, если вы еще не видели этой красоты и не наслаждались пьянящим ароматом этих цветов, спешите к нам говорится в сообщении.

Как добавили в заповеднике, цветение продлится до конца недели.

Контекст

Заповедный массив неподалеку Хуста входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Долина на Закарпатье - самый большой равнинный участок в Европе, где растет нарцисс узколистный. Срывать цветы в Долине нарциссов запрещено.

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