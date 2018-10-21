На Закарпатті п’яний водій врізався у шлагбаум: один чоловік загинув

"У селі Верхнє Водяне Рахівського району внаслідок зіткнення автомобіля зі шлагбаумом загинув чоловік. Водій був п’яний. Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження. Винуватця трагедії затримано", - йдеться у повідомленні відомства.



Як пояснили в прес-службі, 20 жовтня ввечері в Рахівське відділення поліції надійшло повідомлення з Рахівської лікарні про те, що в кареті швидкої допомоги помер чоловік, який травмувався внаслідок ДТП.



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Загиблим виявився 56-річний житель села Верхнє Водяне Рахівського району. Як встановили правоохоронці, того дня чоловік відпочивав зі своїми родичами та знайомими. Близько 16-ї години, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, компанія вирішила з’їздити на місцеве кладовище.



За кермом автомобіля Nіssаn Pаtrоl іноземної реєстрації перебував у нетверезому стані 34-річний племінник загиблого, житель Верхнього Водяного. В салоні були троє пасажирів.



Під час заїзду на кладовище п’яний водій не впорався з керуванням і в’їхав у привідкритий шлагбаум. Той потрапив у салон машини, травмувавши пасажира на передньому сидінні, а також смертельно травмувавши чоловіка, який сидів позаду. Від отриманих травм останній помер у кареті "швидкої".



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Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Винуватця трагедії затримано в порядку ст.208 КПК України. Обставини трагічної ДТП встановлює слідство. Транспортний засіб поміщено на штрафмайданчик Рахівської поліції.



Нагадаємо, 7 жовтня в Києві п'яний таксист влетів в електроопору, в результаті чого загинув пасажир.



