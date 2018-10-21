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На Закарпатті п’яний водій врізався у шлагбаум: один чоловік загинув

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У селі Верхнє Водяне Рахівського району внаслідок зіткнення автомобіля зі шлагбаумом загинув один пасажир автівки. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.

"У селі Верхнє Водяне Рахівського району внаслідок зіткнення автомобіля зі шлагбаумом загинув чоловік. Водій був п’яний. Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження. Винуватця трагедії затримано", - йдеться у повідомленні відомства.

Як пояснили в прес-службі, 20 жовтня ввечері в Рахівське відділення поліції надійшло повідомлення з Рахівської лікарні про те, що в кареті швидкої допомоги помер чоловік, який травмувався внаслідок ДТП.

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Загиблим виявився 56-річний житель села Верхнє Водяне Рахівського району. Як встановили правоохоронці, того дня чоловік відпочивав зі своїми родичами та знайомими. Близько 16-ї години, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, компанія вирішила з’їздити на місцеве кладовище.

За кермом автомобіля Nіssаn Pаtrоl іноземної реєстрації перебував у нетверезому стані 34-річний племінник загиблого, житель Верхнього Водяного. В салоні були троє пасажирів.

Під час заїзду на кладовище п’яний водій не впорався з керуванням і в’їхав у привідкритий шлагбаум. Той потрапив у салон машини, травмувавши пасажира на передньому сидінні, а також смертельно травмувавши чоловіка, який сидів позаду. Від отриманих травм останній помер у кареті "швидкої".

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Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Винуватця трагедії затримано в порядку ст.208 КПК України. Обставини трагічної ДТП встановлює слідство. Транспортний засіб поміщено на штрафмайданчик Рахівської поліції.

Нагадаємо, 7 жовтня в Києві п'яний таксист влетів в електроопору, в результаті чого загинув пасажир.

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