У Києві п'яний таксист влетів в електроопору: загинув пасажир

“За результатами тесту, 32-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння (2,38 проміле). Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі звертаються до суду із клопотанням щодо його арешту”, — йдеться у повідомленні.

Пасажир таксі, 54-річний чоловік, який перебував на передньому пасажирському сидінні, отримав тяжкі травми, і помер у лікарні. Водію автомобіля надали необхідну медичну допомогу у лікарні, а після цього поліцейські доставили його на місце автопригоди.

Зазначимо, що ДТП сталась 7 жовтня близько 03:50 на перехресті проспекту Гагаріна та бульвару Верховної Ради.

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Слідчі спеціалізованого відділу Головного управління Національної поліції у м. Києві провели огляд місця події та попередньо встановили: автомобіль Skoda Fabia рухався проспектом Юрія Гагаріна зі сторони Дарницької площі в напрямку вулиці Гната Хоткевича. На заокругленій проїзній частині він виїхав на бордюрний камінь, проїхав по газону та зіткнувся з електроопорою.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, а відтак розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці призначають судові експертизи та інші слідчі дії для встановлення механізму та причин автопригоди.

Нагадаємо, у Києві 4 жовтня при вимкненому світлофорі сталась смертельна ДТП.