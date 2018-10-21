На Закарпатье пьяный водитель врезался в шлагбаум: один человек погиб

"В селе Верхнее Водяное Раховского района в результате столкновения автомобиля со шлагбаумом погиб человек. Водитель был пьян. Полиция начала по данному факту уголовное производство. Виновник трагедии задержан", - говорится в сообщении ведомства.



Как пояснили в пресс-службе, 20 октября вечером в Раховское отделения полиции поступило сообщение из Раховской больницы о том, что в карете скорой помощи скончался мужчина, который травмировался в результате ДТП.



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Погибшим оказался 56-летний житель села Верхнее Водяное Раховского района. Как установили правоохранители, в тот день мужчина отдыхал со своими родственниками и знакомыми. Около 16 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, компания решила съездить на местное кладбище.



За рулем автомобиля Nиssаn Pаtrоl иностранной регистрации находился в нетрезвом состоянии 34-летний племянник погибшего, житель Верхнего Водяного. В салоне были трое пассажиров.



Во время заезда на кладбище пьяный водитель не справился с управлением и въехал в приоткрытый шлагбаум. Тот попал в салон машины, травмировал пассажира на переднем сиденье, а также смертельно травмировал мужчину, который сидел позади. От полученных травм последний скончался в карете "скорой".



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Полиция начала по данному факту уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Виновник трагедии задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Обстоятельства трагической ДТП устанавливает следствие. Транспортное средство помещено на штрафплощадку Раховского полиции.



Напомним, 7 октября в Киеве пьяный таксист влетел в электроопору, в результате чего погиб пассажир.



