На Закарпатті через негоду підтоплено 1,5 тис. га сільгоспугідь
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Внаслідок сильних опадів на території Закарпатської області підтоплено: 182 дворогосподарства, з яких 46 — житлові будинки, 1493 га сільгоспугідь, 250 га пасовищ. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“Унаслідок сильних опадів, усього на території Закарпатської області підтоплено: 182 дворогосподарства, з яких 46 — житлові будинки, 1493 га сільгоспугідь, 250 га пасовищ, а також пошкоджено 6 мостових переходів, зруйновано й пошкоджено по одному мосту, також зруйновано 740 пог. м берегоукріплень”, — йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у Закарпатській області через підтоплення обмежено рух на трьох дорогах області.
Нагадаємо, негода на Закарпатті пошкодила 6 мостів.
Внаслідок різкого підняття води у верхів’ях Латориця паводкова хвиля обвалила бетонний міст у високогірному с.Котельниця Воловецького району.