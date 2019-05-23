На Закарпатье из-за непогоды подтоплено 1,5 тыс. га сельхозугодий
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В результате сильных осадков на территории Закарпатской области подтоплены 182 домохозяйства, из которых 46 - жилые дома, 1493 га сельхозугодий, 250 га пастбищ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В результате сильных осадков, всего на территории Закарпатской области подтоплены 182 домохозяйства, из которых 46 - жилые дома, 1493 га сельхозугодий, 250 га пастбищ, а также повреждены 6 мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту, также разрушено 740 пог. м береговых", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в Закарпатской области из-за подтопления ограничено движение на трех дорогах области.
Напомним, непогода на Закарпатье повредила 6 мостов.
Вследствие резкого поднятия воды в верховьях Латорица паводковая волна обрушила бетонный мост в высокогорном селе Котельниця Воловецкого района.