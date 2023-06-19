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На всіх українських АЕС провели ротацію місій МАГАТЕ - регулятор

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. На всіх атомних електростанціях України відбулися ротації місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомили у понеділок в Державній інспекції ядерного регулювання України, пише УНН.

На всіх українських АЕС провели ротацію місій МАГАТЕ - регулятор

Цитата

"На минулому тижні успішно проведено ротації експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії на всіх АЕС України", - ідеться у повідомленні Держатомрегулювання у Telegram.

Деталі

У відомстві нагадали, що постійно діючі місії МАГАТЕ на українських АЕС було запроваджено на офіційне запрошення України з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії росії.

"На окупованій Запорізькій АЕС постійна моніторингова група працює із вересня 2022 року. За цей час вже двічі відбувалися затримки зі зміною складу місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - вказали в Держатомрегулювання.

На Чорнобильській, Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій атомних станціях постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали свою діяльність у січні 2023 року. "Ротації на цих АЕС проводяться безперешкодно та у встановлені терміни", - зазначили у регуляторі.

Нагадаємо

Голова МАГАТЕ здійснив візит на Запорізьку АЕС 15 червня. Перед поїздкою повідомляв, що збирається оцінити ситуацію на ЗАЕС і провести ротацію місії МАГАТЕ з підтримки та допомоги в Запоріжжі (ISAMZ) у посиленому складі.

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