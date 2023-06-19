На всех украинских АЭС провели ротацию миссий МАГАТЭ - регулятор
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. На всех атомных электростанциях Украины состоялись ротации миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили в понедельник в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, пишет УНН.
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"На прошлой неделе успешно проведены ротации экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии на всех АЭС Украины", - говорится в сообщении Госатомрегулирования в Telegram.
Детали
В ведомстве напомнили, что постоянно действующие миссии МАГАТЭ на украинских АЭС были введены по официальному приглашению Украины с целью мониторинга за состоянием безопасности на АЭС в условиях военной агрессии России.
"На оккупированной Запорожской АЭС постоянная мониторинговая группа работает с сентября 2022 года. За это время уже дважды происходили задержки с изменением состава миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - указали в Госатомрегулирования.
На Чернобыльской, Ровенской, Пивденноукраинской и Хмельницкой атомных станциях постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ начали свою деятельность в январе 2023 года. "Ротации на этих АЭС проводятся беспрепятственно и в установленные сроки", - отметили в регуляторе.
Напомним
Глава МАГАТЭ совершил визит на Запорожскую АЭС 15 июня. Перед поездкой сообщал, что собирается оценить ситуацию на ЗАЭС и провести ротацию миссии МАГАТЭ по поддержке и помощи в Запорожье (ISAMZ) в усиленном составе.