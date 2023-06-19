На всех украинских АЭС провели ротацию миссий МАГАТЭ - регулятор

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 28285 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 60948 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 66135 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 177691 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 96566 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 100798 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 295175 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80116 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 130839 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169575 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
56%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 219839 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 117543 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 72418 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 52518 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 17065 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 177680 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 220805 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 295159 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 308971 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 358599 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 17783 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 53222 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 73094 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 118189 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 68262 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

На всех украинских АЭС провели ротацию миссий МАГАТЭ - регулятор

Киев • УНН

 • 1156127 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. На всех атомных электростанциях Украины состоялись ротации миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили в понедельник в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, пишет УНН.

На всех украинских АЭС провели ротацию миссий МАГАТЭ - регулятор

Цитата

"На прошлой неделе успешно проведены ротации экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии на всех АЭС Украины", - говорится в сообщении Госатомрегулирования в Telegram.

Детали

В ведомстве напомнили, что постоянно действующие миссии МАГАТЭ на украинских АЭС были введены по официальному приглашению Украины с целью мониторинга за состоянием безопасности на АЭС в условиях военной агрессии России.

"На оккупированной Запорожской АЭС постоянная мониторинговая группа работает с сентября 2022 года. За это время уже дважды происходили задержки с изменением состава миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - указали в Госатомрегулирования.

На Чернобыльской, Ровенской, Пивденноукраинской и Хмельницкой атомных станциях постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ начали свою деятельность в январе 2023 года. "Ротации на этих АЭС проводятся беспрепятственно и в установленные сроки", - отметили в регуляторе.

Напомним

Глава МАГАТЭ совершил визит на Запорожскую АЭС 15 июня. Перед поездкой сообщал, что собирается оценить ситуацию на ЗАЭС и провести ротацию миссии МАГАТЭ по поддержке и помощи в Запорожье (ISAMZ) в усиленном составе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33