На Вінниччині за добу виявлено 18 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Станом на 11:00 6 травня на території Вінницької області виявлено коронавірус у 472 осіб, зокрема - у 28 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях:
▪️ місто Вінниця - 230,
▪️ Калинівський район - 72,
▪️ Вінницький район – 27,
▪️ Тростянецький район – 16,
▪️ Гайсинський та Погребищенський райони – по 13,
▪️ Барський, Літинський, Немирівський райони – по 10,
▪️ Жмеринський, Козятинський, Томашпільський райони – по 9,
▪️ Липовецький, Муровано-Куриловецький, Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони – по 5,
▪️ Крижопільський, Могилів-Подільський, Оратівський, Тиврівський, Чернівецький райони – по 3,
▪️ Іллінецький район – 2,
▪️ місто Ладижин - 1 випадок.
Уточнюється, що одужало 219 осіб, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.
Станом на 6 травня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 9261 зразок матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 196 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
Зазначимо, що станом на вчора, 5 травня, коронавірус на Вінниччині було підтверджено у 454 осіб.
Нагадаємо, Вінниччина потрапила в антирейтинг за кількістю хворих лікарів. Кожен третій з виявлених там — медик. Народні депутати та самі медики пов’язують це з недолугими рішеннями "медичного" департаменту облдержадміністрації та вимагають звільнення її очільниці Людмили Грабович.
Також в УНН повідомлялося, що сумнозвісна районна лікарня на Вінниччині недоукомплектована медиками на 50%.